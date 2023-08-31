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VS Robotics запустила новый сервис email-рассылок mailking

Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics представил новый сервис маркетинговых email-рассылок mailking для быстрого и эффективного взаимодействия с клиентами.

Сервис предлагает набор инструментов и функций, которые помогут маркетологам и предпринимателям создавать, настраивать и отправлять email-рассылки в несколько кликов. Благодаря редактору пользователи могут создавать привлекательные и персонализированные письма с любым количеством параметров в письме, а также оптимизировать их для мобильных устройств. А работу над подготовкой текста письма можно доверить встроенному в редактор ИИ-ассистенту. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

Ключевая особенность нового сервиса — скорость доставки писем. Технологический стек и автоматическое масштабирование позволяют доставлять большое количество сообщений одновременно. Еще одним достоинством mailking является его аналитика. Она представлена в виде информативного дашборда с подробными отчетами о доставке, открытии и кликах, что позволяет пользователям оценить эффективность своих рассылок и оптимизировать их для достижения лучших результатов, а также позволяет осуществлять поиск с точностью до письма в истории рассылок за полгода. Кроме того, в сервисе предусмотрена работа с входящими письмами клиентов, которые можно маршрутизировать в системы удобные для заказчика.

«Мы очень рады представить наш новый продукт mailking и уверены, что он станет незаменимым инструментом для коммуникации с клиентами. Мы создали простой, доступный и эффективный способ управления email-рассылками, чтобы пользователи могли сосредоточиться на достижении своих бизнес-целей», — отметил руководитель VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

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VS Robоtics – бренд компании «Активбизнестехнологии», входящей в группу «Сбер». Команда VS Robоtics создает ИТ-решения в области речевых технологий и искусственного интеллекта, которые помогают бизнесу сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и адаптируются под любые его направления.

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