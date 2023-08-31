«Яндекс 360» добавил на «Диск» семейный фотоальбом

В «Яндекс 360» появился удобный способ совместного хранения медиафайлов – семейный альбом на «Диске». Можно добавлять, скачивать и хранить памятные фото и видео в альбоме, который будет доступен только его создателю и тем, кого он добавил в «семью».

Больше не нужно пересылать друг другу снимки и ролики. Достаточно подключить пользователей – родственников или друзей – к семейному аккаунту в рамках «Семейного премиума». Альбом для семьи выглядит у всех участников одинаково, но каждая фотография в нем хранится на Диске того пользователя, который добавил ее в альбом. Новая возможность доступна всем подписчикам тарифа в веб и мобильной версии «Диска», останется лишь добавить фото и видео в него.

«Семейный премиум» и его возможности удобны тем пользователям, кто хочет быть на связи со своими близкими, делиться общим контентом или хранить важные документы. Подписка позволит объединить в одно виртуальное пространство не только родственников, но и друзей или единомышленников.

У пользователей тарифа особые условия: «Семейный премиум» дает возможность подключить до восьми человек, каждый получает 1 ТБ места на «Диске», безлимитное место для фото и видео с телефона, каждому можно создать персональный почтовый адрес и многое другое. Если подключить семью к одному тарифу, а не покупать каждому персональную подписку «Яндекс 360» на 1 ТБ, то на этом можно сэкономить до 80% в год.

Подключить близких очень просто –– достаточно лишь отправить приглашение по почте или в SMS. Им не придется думать об оплате и настраивать сервисы –– все это делает владелец тарифа со своего аккаунта. Для подключения у всех участников должна быть «Яндекс почта».