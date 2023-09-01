Price.ru назвал самые популярные гаджеты в преддверии начала учебного года

Россияне к началу учебного года закупают не только традиционные виды школьных товаров и канцелярию, но и гаджеты: больше всего в августе 2023 г. вырос онлайн-спрос на ноутбуки, планшеты и смарт-часы. Об этом CNews сообщили представители Price.ru.

Наиболее популярными марками этих товаров остаются Apple, Samsung и Xiaomi, к такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital). Исследование было проведено на основании спроса на 36 млн товаров, которые продаются в интернет-магазинах по всей России и представлены на Price.ru.

В первые две недели августа 2023 г. по сравнению с двумя последними неделями июля 2023 г. больше всего вырос спрос на смарт-часы (+36%). Топ-10 популярных брендов смарт-часов на Price.ru: Apple, Samsung, Amazfit, Huawei, Xiaomi, Garmin, Haylou, Honor, Geozon, Jet. Медианная стоимость – 15 888 руб.

Также россияне активно искали ноутбуки (+24%). Выбирая ноутбук, покупатели отдают предпочтение брендам Asus, Apple, Lenovo, HP, Acer, MSI, Huawei, Honor, Irbis, Digma. Медианная стоимость – 77 165 руб.

В лидерах спроса также планшеты - спрос на них вырос на 20%. Самые популярные бренды планшетов на Price.ru: Apple, Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Huawei, Honor, Google, OnePlus, Infinix. Медианная стоимость – 52 140 руб.

Кроме того, пользователи активно искали компьютеры (+16%), наушники (+10%), телефоны (+9%) и принтеры (+9%).

«Цифровизация плотно вошла в современный образовательный процесс, поэтому компьютеры и другие цифровые устройства сегодня необходимы школьникам и студентам для учебы и творческих проектов», – отметили представители Price.ru.

Однако онлайн-спрос практически на все эти товары по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. просел: на 9% на телефоны, на 20% на смарт-часы, на 10% на планшеты, на 39% на компьютеры, на 16% на ноутбуки.

Кроме того, падает спрос на электронные книги – на 25% год к году и на 11% сезонно к осени. Судя по всему, родители все чаще выбирают для детей печатные книги, либо заменяют отдельные устройства планшетами с более широкими возможностями.

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Price.ru – сервис для покупок, который помогает приобрести нужные товары по лучшим ценам и условиям. На Price.ru более 36 млн товаров из 4 тыс. интернет-магазинов со скидками, акциями и промокодами. Компания существует с 1997 г. Входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства до медиа.