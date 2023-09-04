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Альянс Major Logistics переехал на платформу «Яндекс 360 для бизнеса»

2000 сотрудников крупного логистического альянса перешли в новые сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» за один день. Альянс Major Logistics, в который входят Major Cargo Service, Major Terminal и Major Express, — 4pl-оператор, оказывающий логистические услуги на территории России и других стран СНГ. 70 офисов и пять складских комплексов разбросаны по разным городам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«При выборе новой платформы мы сравнивали локальные и облачные решения. Стоимость покупки лицензии, оборудования и последующего обслуживания on-premise-решения примерно равна стоимости виртуального офиса. Однако в случае с локальной версией нам пришлось бы оплачивать дополнительные сервисы, например крайне необходимую систему видео-конференц-связи, – сказал Алексей Степанов, руководитель ИТ-отдела Major Logistics. – В результате виртуальный офис оказался менее затратным, чем собственная платформа. Среди нескольких решений от российских вендоров мы выбрали «Яндекс 360 для бизнеса». Он предоставляет все нужные для работы компании сервисы и является наиболее выгодным по соотношению цены и функциональности».

Чтобы оперативно сменить вендора и сохранить доступ к коммуникациям, Major Logistics не стал переносить процессы частями или постепенно — переехали сразу все сотрудники.

Главный инструмент для большинства операций в логистике — это коммуникации. С клиентами, поставщиками и партнерами Major Logistics общается по электронной почте: обменивается документами и оперативной информацией, согласовывает условия отгрузок и заказов. Большая часть внутренней коммуникации также происходит по почте. В «Календарь» компания добавила переговорные комнаты и теперь может гибко планировать встречи: личные, через «Телемост» и даже в гибридном формате, когда часть коллег присутствует очно, а часть — удаленно. Совместная работа с документами стала эффективнее: все файлы лежат на «Диске», можно одновременно с коллегами редактировать их и вносить данные, а руководителям удобно собирать отчеты от сотрудников в реальном времени.

Для внутренних коммуникаций и в общении с клиентами Major Logistics активно использует видеозвонки, поэтому наличие сервиса для видеоконференций в виртуальном офисе было важно. Как добавили в альянсе, на прежней платформе, которой пользовалась компания, видеосвязи не было: приходилось использовать сторонний сервис, затраты на который составляли около 4 млн руб в год. Сейчас благодаря «Телемосту», который на платформе «Яндекс 360 для бизнеса» включен в тариф, Major Logistics экономит бюджет.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др. Есть несколько тарифов «Яндекс 360» для бизнеса: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.

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