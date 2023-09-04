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«Мегафон» обеспечил скоростным интернетом газовое месторождение на побережье Карского моря

Новые базовые станции запустили строители «Мегафона» у побережья Карского моря – на территории уникального по размеру запасов газа Харасавэйского месторождения и крупнейшего на Ямале Бованенковского.

В партнерстве с глобальной энергетической компанией, ведущей обустройство и эксплуатацию ямальских центров газодобычи, инженеры «Мегафона» этим летом улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух газовых промыслов.

На Харасавэйском месторождении 4G «Мегафона» впервые стал доступен тысячам газовиков, работающих в арктической зоне. В августе специалисты оператора фиксировали здесь среднюю скорость 20-23 Мбит/сек. Параметры передачи данных остаются стабильными и в часы пиковой нагрузки на сеть, которые приходятся на поздний вечер (21-23 часа), когда вахтовики отдыхают и могут использовать все возможности быстрого мобильного интернета для связи с близкими. С начала августа газовики на Харасавэйском месторождении активно выходили в Сеть и прокачали более 7,5 тыс. ГБ данных. Такой объем сопоставим с трафиком крупного городского микрорайона.

На Бованенковском месторождении расширение телеком-инфраструктуры оператора помогло снять нагрузку с уже существующих объектов связи. Станция, работающая сразу в двух диапазонах LTE, позволяет одновременно обеспечить широкую зону покрытия и повысить скорость передачи данных. Для более комфортного взаимодействия сотрудников по производственным вопросам и общения с близкими ямальским газовикам теперь доступна технология цифровых звонков VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук при голосовых соединениях. В августе абоненты новой станции на Бованенково проговорили более 7,5 тыс. часов. За это время поезд из Нового Уренгоя может 60 раз совершить маршрут до Москвы и обратно.

«Одной из приоритетных задач «Мегафона» на Ямале является развитие телеком-инфраструктуры в центрах газодобычи и нефтедобычи. В ключевом для нефтегазовой отрасли регионе работают тысячи людей из разных городов и областей страны. Мобильная связь является важной частью комфортной среды, – помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, дает возможность общаться с родными и пользоваться привычными цифровыми сервисами. В суровых арктических широтах это особенно значимо. С начала года мы модернизировали на Ямале более 30 объектов инфраструктуры, обеспечили возможность для работы резервных каналов связи на отдаленных территориях Крайнего Севера, – сказал директор «Мегафона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

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