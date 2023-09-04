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«Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь»

«Мегафон» построил новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском округах. Для цифровизации процессов нефтедобычи здесь запущена сеть NB-IoT, которая используется для передачи информации с датчиков телеметрии и позволит дистанционно контролировать нефтедобывающие скважины цеха и управлять их работой. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

С помощью сети NB-IoT в цехе будет организована система дистанционного мониторинга и управления эксплуатацией скважин, автоматический сбор данных с замерных установок. Данный протокол связи оптимален, когда требуется передавать небольшие объемы данных по расписанию, отличается низким энергопотреблением и дает ряд технологических преимуществ. В том числе использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах: закрытых помещениях, подвалах, подземных сооружениях. Кроме того, технология отличается большой емкостью сети – одна базовая станция может обслуживать до 50 тыс. устройств одновременно – и помогает существенно снизить затраты на внедрение систем автоматизации в производство.

Также «Мегафон» организовал на территории цеха покрытие сети LTE, которое обеспечивает связь для операторов по добыче нефти с системой «Мобильный обходчик» и работу кадрового электронного документооборота на удаленных объектах предприятия. Инженеры оператора задействовали частоты в низком и среднем диапазонах, чтобы гарантировать широту покрытия и высокие скорости передачи данных.

В Пермском крае «Мегафон» и «Лукойл» реализовали первый совместный проект по запуску сети NB-IoT в цехе № 7 еще в 2019 г. В 2022 г. запустили первую в цехе № 6 базовую станцию LTE/NB-IoT. Сейчас у «Лукойла» есть планы по тиражированию технологии «Интернета вещей» совместно с «Мегафоном» на другие объекты предприятия.

«Благодаря совместной работе «Мегафона» и «Лукойл-Пермь» в Уинском и Бардымском районах появилось шесть новых базовых станций, которые обеспечивают современными телеком-услугами как специалистов, работающих на месторождениях, так и жителей близлежащих населенных пунктов: Амировка, Аспа, Асюл, Большой Ась, Забродовка, Малое Рогожниково, Нижний Сып, Печмень, Старый Ашап, Султанай, Сюзянь, Усаклы, Усть-Ашап и Чесноковка», – отметил директор «Мегафона» в Пермском крае Павел Фомин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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