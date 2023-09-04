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Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения

«VK видео», платформа для просмотра видеоконтента, объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске.

Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения VK видео усовершенствованы с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Благодаря внедрению новых технологических решений и оптимизации внутренней архитектуры приложения, пользователи получат удобный инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — эффективный прямой канал для взаимодействия с аудиторией.

Витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу помогут найти увлекательный контент зрителям любого возраста и с разными интересами. Новый раздел «Тренды» позволит получить наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Пользователи могут видеть в приложении свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео. Обновленный раздел «Подписки» поможет с поиском и навигацией по актуальному контенту.

Особое внимание уделено улучшению функциональности плеера «VK видео». Управление просмотром стало удобнее с помощью быстрой перемотки двойным нажатием на экран, возможности ускорять и замедлять видео, а также включать автосубтитры. Функция фонового просмотра в режиме «картинка в картинке» позволяет пользователям продолжать просмотр видео даже при свернутом приложении, а также слушать аудио, когда экран выключен. Тайм-коды упрощают навигацию и помогают быстро находить интересные моменты в роликах. Зрители могут сохранять понравившиеся ролики в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Для входа и регистрации в приложении «VK видео» используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кроссплатформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети «Вконтакте» синхронизируются с мобильным приложением «VK видео». Также смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

Федор Ежов, директор по видеосервисам VK, сказал: «Мы уверены, что новые возможности и улучшения «VK видео» позволят пользователям получить максимальное удовольствие от просмотра видеоконтента. Более 750 тыс. человек скачало бета-версии «VK видео», среднее время дневного смотрения видео в приложении достигло одного часа на мобильных устройствах и двух — на телевизорах. Благодарим всех, кто принял участие в бета-тестировании и помог сделать «VK видео» лучше».

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