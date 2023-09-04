Расшифровка аудио и видео в текст на русском языке

Новый онлайн-сервис EasyDec вышел на рынок. Это программное решение, позволяющее быстро и точно расшифровывать аудио и видео в текст. Новый софт ориентирован на журналистов, пресс-секретарей, копирайтеров и представителей других профессий, которые много работают с текстами. Об этом CNews сообщили представители EasyDec.

С помощью встроенного искусственного интеллекта программа расшифровывает файлы с точностью до 98%. При этом даже часовую запись софт преобразует всего за несколько минут.

Сейчас пользователи могут загружать файлы в 26 разных форматах и одновременно расшифровывать сразу три записи. Редактировать полученный текст можно прямо в программе. Также его можно выгрузить в формате TXT или просто скопировать.

EasyDec автоматически расставляет знаки препинания и способна буквально в один клик преобразовать полученную расшифровку в новость, статью, пресс-релиз, интервью и пост для соцсетей. В специальном поле можно задать и другие команды. Например, написать стихотворение или песню на основе полученной расшифровки. Встроенный искусственный интеллект выполнит любую задачу, если ваш запрос будет четким и корректным.

«Работая журналистом, я мечтал о такой программе. Расшифровка интервью или комментариев спикеров – это неотъемлемая часть нашей профессии, которая часто занимала уйму времени и усилий. Сейчас расшифровку можно сделать всего в несколько кликов, — сказал основатель EasyDec Никита Прокшин. – Искренне рад, что удалось собрать команду профессионалов и все-таки реализовать эту идею. Уверен, наша программа найдет широкое применение в журналистике и других сферах, а проблема с расшифровкой отвалится навсегда».

Сейчас в EasyDec есть три тарифа: Start, Standard и Professional. Новые пользователи могут получить доступ на неделю по последним двум за 1 руб. Программа уже продается по подписке и доступна на сайте easydec.ru Для удобства пользователей разработчики предусмотрели мобильную версию.