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В пяти деревнях Красноярского края впервые появилась надежная мобильная связь

На цифровой карте края стало меньше «белых пятен»: базовые станции сотовой связи «Мегафона» появились в деревнях Тинская Саянского района, Красный Хлебороб Иланского района и Николаевка Ирбейского района. Жители этих и еще двух близлежащих населенных пунктов в Ирбейском районе – Ивановки и Новотроицка – впервые получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет 4G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона»

На территории, которую охватывают новые телеком-объекты, живут больше 1000 человек. Сельчанам стала доступна передача данных в сети LTE на средней скорости 30 Мбит/с. Также на территории поселений теперь действует надежная и качественная голосовая связь, как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением.

Строительство инфраструктуры проводилось по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Мы продолжаем работу по обеспечению малых населенных пунктов современными услугами связи. Наша основная задача – чтобы не зависимо от того, где живут люди, они могли комфортно пользоваться всеми доступными цифровыми сервисами. Благодаря господдержке в этом году качественная связь и мобильный интернет появятся в 110 деревнях и поселках нашего региона. 47 населенных пунктов уже обеспечены. Чтобы проверить качество услуг связи на всех новых объектах информационной инфраструктуры, я лично регулярно выезжаю в территории края. Такая поездка запланирована в ближайшие даты», – сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Деревня Тинская Саянского района находится в 190 км от Красноярска. Многие жители работают вахтами, уезжая из Тинской на месяцы, и возможность пообщаться с родными для них очень важна. Теперь сельчанам будет легче поддерживать связь с близкими на любом расстоянии. Также Тинская славится рыбными местами – вблизи протекают реки Тины и Тинка, образуя красивое озеро, тут же находится жемчужина Саянского района – Тинской водопад. Желающие поймать щуку, насладиться красотой природы приезжают сюда со всего Красноярского края, а осенью в эти места активно наведываются грибники. Теперь, чтобы добраться до нужной локации, им можно пользоваться онлайн-картами и навигаторами, а в случае экстренной ситуации вызвать помощь.

Еще одна новая базовая станция появилась в деревне Николаевка Ирбейского района, этот объект также обеспечил связью деревни Ивановка и Новотроицк, которые находятся неподалеку. В этом районе жители в основном заняты в сельском хозяйстве, также здесь есть небольшие производства. В Николаевке работает школа, есть детский приют, и теперь местным педагогам будет проще готовиться к занятиям, а дети и подростки получили дополнительные возможности для общения, творчества и обучения. Ранее связь в этой местности была только на возвышенностях в удалении от деревни, теперь жители могут спокойно звонить по телефону и пользоваться интернетом и дома.

Новая «цифровая» эпоха началась и в Красном Хлеборобе, который находится в 8 км от районного центра Иланский. Многие местные каждый день добираются в город на работу, им важно экономить время, и онлайн-сервисы в этом помогут. Всего пять минут в сети – и оплачены счета по ЖКХ или отправлены документы в Госуслуги. Дети из деревни Красный Хлебороб также ездят учиться в Иланский, теперь их родителям будет спокойнее: ребенок всегда на связи.

«Даже в небольших населенных пунктах мы стараемся обеспечить такую же качественную связь, как и в городе, – это вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе. Инженеры «Мегафона» всегда стараются как можно быстрее строить и запускать базовые станции, поэтому три новых базовых станции, которые так ждали сотни сельчан, “вышли в эфир” значительно раньше плановых сроков», – сказал директор «Мегафона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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