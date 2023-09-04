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В суперсервисе «Переезд в Москве» появились дополнительные материалы для новоселов

В суперсервис «Переезд в Москве» добавили новые полезные статьи для новоселов.

«Новые материалы доступны всем переезжающим в рамках второго этапа “Адаптация на новом месте”. Теперь после переезда и оформления необходимых документов на первом этапе новоселы могут узнать, где искать интересные мероприятия для досуга, как устроен общественный транспорт и какие документы необходимо оформить, если у вас автомобиль, как поддержать своих детей во время перехода в новую школу, как позаботиться о своих питомцах и что делать в экстренной ситуации. Все статьи разработаны совместно со специалистами профильных ведомств и содержат только проверенную и актуальную информацию для комфортной адаптации в городе», — отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Для получения нового набора персональных инструкций после прохождения этапа «Первый месяц после переезда» пользователям необходимо пройти небольшой опрос, в котором потребуется уточнить, пройдены ли материалы предыдущего этапа, переезжает семья с питомцем или без, есть ли автомобиль или актуальны рекомендации по использованию общественного транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В разделе «Адаптируйтесь на новом месте» новоселы могут узнать, как избежать стресса во время переезда, как позаботиться о своем психологическом здоровье и поддержать детей во время перехода в новую школу или детский сад и как выстроить доверительные отношения с педагогами.

В материалах «О транспорте в Москве» подробно расскажут, как оплачивать проезд в общественном транспорте, и предложат полезные сервисы. Автомобилистам будет полезно узнать, какие документы необходимо оформить, как оплатить парковку, обжаловать штрафы, как и где оформить парковочное разрешение и где записаться на медкомиссию для получения водительских прав.

Владельцам домашних животных будет полезно изучить спецпроект «Как стать суперхозяином». Здесь собрана вся информация о правильном уходе за животными. В материалах подробно рассказывается, как подготовиться к жизни с питомцем на новом месте и как правильно заботиться о его здоровье. Здесь же пользователям дадут инструкции, как добавить данные о питомце на портале mos.ru, чтобы записывать его к ветеринару онлайн, а также как поставить напоминание о ревакцинации.

После того, как все организационные вопросы после переезда будут завершены, суперсервис предложит пользователям организовать свой досуг. В отдельной подборке материалов новоселам расскажут, где найти интересные мероприятия в Москве, как оформить читательский билет, чтобы брать книги в столичных библиотеках, а семьям с детьми предложат выбрать кружок или спортивную секцию для ребенка.

Завершающий блок, который предстоит изучить новоселам, посвящен действиям в случае чрезвычайной ситуации. Здесь собраны все контакты экстренных служб, которые необходимо сохранить, а также представлены подробные инструкции, что делать, если в доме произошла авария или пропал кто-то из близких.

Суперсервис «Переезд в Москве» открылся в декабре 2022 г. Он создан для горожан, переезжающих из одного района столицы в другой, а также для тех, кто переселяется из других регионов страны. Он содержит пошаговые инструкции, которые помогают узнать, как решить бытовые вопросы при переезде: оформить необходимые документы, перевести детей в новую школу или детский сад, экологично избавиться от ненужных вещей и адаптироваться на новом месте. С момента появления суперсервиса его возможностями воспользовались более 31,4 тыс. раз.

Воспользоваться материалами суперсервиса может любой пользователь портала mos.ru. Для этого нужно перейти в каталог услуг и в разделе «Жилье, недвижимость, земля» выбрать «Переезд в Москве». Чтобы получить информацию в полном объеме и сохранять свои данные, достаточно авторизоваться на портале.

Пользователям доступно 936 наборов инструкций. Например, если семья переезжает с детьми, сервис расскажет, как записать ребенка в детский сад или в первый класс, а если молодая пара ожидает прибавления, то даст инструкции, как встать на учет в женской консультации и где оформить заявку на получение питания на молочной кухне. Пользователи также могут ознакомиться с рекомендациями, где и как передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги или как экологично избавиться от ненужных вещей и старой техники.

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