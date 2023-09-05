Adlook запустил собственное облачное решение на замену ушедшему Google Cloud

Российский ИТ-стартап Adlook создал частное облако Adlook Cloud на основе open source технологий и собственных разработок. Облачное хранилище позволит компаниям увеличить производительность и оптимизировать ряд бизнес-процессов. Кроме того, решение ускорит time-to-market цифровых проектов, обеспечит высокую скорость загрузки и стабильный показ рекламы.

Сегодня российские компании все чаще переходят на отечественные cloud-технологии. Согласно исследованиям iKS-Consulting, объем услуг российских облачных сервисов в 2022 г. достиг отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Нестабильный курс доллара, уход иностранных ИТ-компаний и отключение России от SWIFT способствовали миграции отечественного бизнеса в сторону российских ИТ-продуктов. Поэтому очевидной альтернативой становятся облачные хранилища от российских ИТ-разработчиков.

Где сегодня применяются облачные системы хранения

Бизнес. СМБ может использовать облачные решения для более эффективного доступа к своим данным и приложениям из любого места и улучшения возможностей аварийного восстановления.

Управленческий сектор. Облачные вычисления — это эффективный метод увеличения мобильности сотрудников компании. Руководители и менеджеры смогут отслеживать и контролировать деятельность команды, тем самым повышая производительность на местах. Технология позволит продуктивно распределить обязанности между сотрудниками, а также запустить эффективные стратегии роста прибыли на основе анализа данных, полученных из облака.

DevOps. Облако предоставляет неограниченные АРI запросы для масштабирования бизнес задач. Это позволит командам DevOps быстро увеличивать или уменьшать ресурсы инфраструктуры, необходимых для поддержки приложения или сервиса. Благодаря возможности мгновенно запускать или отключать виртуальные серверы или контейнеры, команды DevOps могут справляться с пиковыми нагрузками без чрезмерного использования ресурсов инфраструктуры.

Пользователи интернета. Потребители могут использовать облачные решения для доступа к цифровому контенту: музыке, видео и играм без необходимости использования физических устройств хранения. Облачные технологии позволяют хранить данные и приложения в облаке, что делает их легкодоступными с любого устройства, имеющего подключение к Интернету. Потребители также могут использовать облачные решения для резервного копирования своих личных данных и защиты их от потери или кражи. Есть возможность настроить индивидуальное решение для тех, кому необходим Private Cloud на виртуализации VMware.

Банковский сектор. С помощью облака банки могут легко увеличивать или уменьшать свои вычислительные ресурсы по мере необходимости. Это может быть особенно полезно в периоды пиковой активности, например, во время налогового сезона или праздников. Облако также позволит банкам быть более гибкими и быстро реагировать на изменение рыночных условий и требований клиентов.

Логистика. Облачный сервис повысит операционную эффективность логистических компаний. Это может включать автоматизацию заказов, отслеживание грузов, оптимизацию маршрутов и управление резервами организации. Облако также обеспечит доступ к real-time данным о поставках и спросе. Это поможет компаниям быстро реагировать на непредсказуемые изменения на рынке.

Образование. Облачное решение объединит учеников и педагогов на одной образовательной платформе, используя методы дистанционного обучения.

«Изначально облачная система Adlook Cloud создавалась для себя: за последние пять лет компания из небольшого стартапа и SSP-площадки для владельцев сайтов выросла в целую ИТ-экосистему. В качестве мы уверены. Почему бы не поделиться решением с коллегами по цеху? Особенно в свете ухода ключевых игроков рынка из России: AWS, Google Cloud и других», – сказал CEO Adlook Олег Филимонов.

Услугами Adlook Cloud может воспользоваться любой частный пользователь, достаточно зарегистрироваться на сайте и получить доступ к серверу за несколько минут. Собрать сервер можно в два клика — Adlook Cloud сделали user-friendly интерфейс, чтобы пользователи могли справиться даже без помощи специалиста.