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«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов

«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов. Теперь можно оплатить перевозку не только картой, но и через Систему быстрых платежей (СБП), а также применить промокод при оформлении заказа в мобильном приложении.

Всего у логистического оператора два мобильных приложения: «Деловые линии. Грузоперевозки» и «Деловые линии. Посылка». Приложение «Грузоперевозки» – общее для всех клиентов и подходит для доставки любых типов груза. Через «Посылку» можно отправлять грузы до 30 кг и документы между частными лицами.

«Оба приложения популярны среди наших заказчиков – приложением «Грузоперевозки» пользуется 73 тыс. человек, приложением «Посылка» — около 11 тыс., причем только за прошлый год аудитория этого продукта выросла в 4 раза. Клиенты часто дают обратную связь, благодаря чему мы понимаем, каких опций не хватает, и постоянно работаем над расширением функционала. Например, в приложение «Посылка» недавно добавили возможность вносить изменения – поменять адрес, время или дату получения товара», — отметили в пресс-службе «Деловых линий».

В группе компаний добавили, что наиболее часто в приложениях рассчитывают стоимость перевозки, отслеживают груз и просматривают журнал заказов и ленту событий.

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