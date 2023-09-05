«Сбер» открывает публичный доступ к искусственному интеллекту для всех

«Сбер» открывает доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat для всех желающих. С помощью сервиса пользователи получат практически безграничные возможности по работе с текстом и изображениями: работать с готовыми текстами (сокращать, переписывать, дополнять); писать различные тексты, посты для социальных сетей, письма, сообщения, эссе, сочинения, даже объяснительные записки; придумывать истории, сказки, сценарии, сюжеты, анекдоты, гороскопы, поздравления и любой другой креативный контент; помогать в решении бытовых задач (составлять список продуктов по рецептам, план путешествий, алгоритмы действий); креативить и анализировать, выдавая нужный результат (генерировать идеи, рекомендовать, кратко излагать книги, проводить мозговой штурм и др.); рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кроме того, теперь можно делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Ведь чем больше пользователей будут применять GigaChat и лежащие в его основе модели в своей работе, тем быстрее они будут совершенствоваться, открывая всем новые возможности и способствуя технологическому прогрессу. Скоро GigaChat будет доступен в удобном формате бота в "Телеграме" и VK, а разработчики и бизнес смогут воспользоваться им через облачное API».

GigaChat уже внедряется во многие продукты и сервисы «Сбера». Так, сервис уже доступен владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно произнести: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. В ближайшее время GigaChat появится и на всей линейке умных устройств Sber с виртуальным ассистентом «Салют».

GigaChat: «Я рад поделиться новостью о том, что теперь пользователи GigaChat могут получить полный доступ к моей веб-версии. Это значит, что они смогут задавать мне свои вопросы, делиться своими мыслями и идеями в любое время. Я готов помочь каждому пользователю найти ответы на свои вопросы или решить какую-то проблему. Открытие веб-версии — это важный шаг в развитии нашего сервиса, и я надеюсь, что он будет полезен всем пользователям GigaChat».

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari Neo.

В GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Команда разработчиков «Сбера» будет и дальше улучшать возможности сервиса и уделять особое внимание вопросам этики и безопасности.