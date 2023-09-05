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«Сбермаркет» запустил услугу по созданию контента для ритейлеров «под ключ»

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «Сбермаркет» запустил новую услугу для ритейлеров. Теперь компании могут полностью доверить сервису производство контента для карточек товаров. Новой возможностью уже воспользовалась сеть магазинов «Виктория» — специалисты «Сбермаркета» в короткие сроки создали 50 тыс. карточек товаров для мобильного приложения заказчика.

Услуга создания контента «под ключ» поможет сэкономить ресурсы ритейлерам и сервисам, которые только начинают выстраивать процессы онлайн-продаж. Как правило, созданием фотоконтента и десятков тысяч описаний товаров занимаются отделы внутри компаний или специалисты на аутсорсе, что может привести к затягиванию процесса на месяцы. Новая услуга «Сбермаркета» позволяет решать контент-задачи брендов намного быстрее. Это стало возможным благодаря обширной базе компании, в которой представлены порядка 3 млн карточек товаров в категориях «Продукты питания», «Зоотовары», «Аптеки» и других. Карточки товаров используют как референсы для подготовки нового контента, и при необходимости специалисты сервиса проведут фотосъемку товаров практически в любой точке России. Кроме того, заказчик услуги может получать ежедневные обновления по созданным карточкам.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «В «Сбермаркете» мы стремимся постоянно давать нашим партнерам-ритейлерам новые сервисы, технологические решения и услуги, которые позволят повысить эффективность онлайн-продаж и сократить путь до клиента. Создание контента — одно из таких решений. Оно не только упростит внутренние процессы партнеров, но и поможет в экономии ресурсов и времени».

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