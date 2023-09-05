В России запустили искусственный интеллект в области экологии

В России появился искусственный интеллект «Эковика», который специализируется на экологии и устойчивом развитии. Его запустила команда платформы Ecowiki.ru «Движения ЭКА».

«Эковика» разбирается во всех «зеленых» темах: от загрязнения окружающей среды до ESG. Она может, например, подсказать, как выбрать экологичную косметику, развеять главные мифы о ветряной электроэнергии, объяснить, из каких составляющих складывается экологический след. Более того, «Эковика» может помочь бизнесу с ESG-отчетностью, прислать пошаговую инструкцию о том, как ее подготовить. Ответ она выдает в течение 10 секунд. Об этом CNews сообщили представители «Движения ЭКА».

К работе с «Эковикой» можно подключить живых экспертов, специалистов в области экологии и устойчивого развития. Им можно отправить ответ искусственного интеллекта на проверку или, если ответ нейросети не понравится пользователю, свой вопрос он может сразу переадресовать живому человеку.

Ответы экспертов приходят на почту пользователям и публикуются в разделе «Популярные вопросы» на главной странице сервиса. Задать вопрос можно не только российским, но и зарубежным экспертам. Платформа уже привлекла специалистов из Казахстана (Булат Есекин, Жания Хайбуллина), Белоруссии (Ирина Сакович) и Грузии (Анастасия Перевоникова).

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Платформа ecowiki.ru «Движения ЭКА» – цифровая витрина экологических знаний, инструментов и практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.