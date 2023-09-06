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«Мегафон» усилил LTE в старинном поселении в Чувашии

Жителям Шераутского сельского поселения в Комсомольском районе стала доступна средняя скорость мобильного интернета свыше 30 Мбит/с. А максимальная здесь сейчас достигает 150 Мбит/с, как показывают замеры оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Связисты запустили дополнительное телеком-оборудование вблизи Иверского Богородицкого монастыря. Благодаря этому преимуществами высокоскоростной передачи данных могут пользоваться в селе Шерауты и деревнях Шурут-Нурусово, Татарские Шуруты, Ендоба. Всего в них проживает около 1300 человек.

Входящие в Шераутское сельское поселение населенные пункты существуют с XVII века. Здесь же расположена церковь Рождества Христова, действующая с 1748 г.

Для качественного обеспечения связью сельской местности инженеры компании спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он максимально покрывал внешние территории и проникал внутрь зданий и сооружений. Расширение инфраструктуры также помогло снять часть нагрузки с соседних базовых станций.

Теперь абоненты могут звонить по видеосвязи, смотреть онлайн фильмы и моментально передавать по сети объемные файлы даже в часы особой загруженности сети.

«Наша компания стремится обеспечить равный доступ к цифровым сервисам для городских и сельских жителей. В селах и деревнях мобильный интернет часто заменяет фиксированный доступ и порой остро необходим для работы, учебы, использования Госуслуг. Тем важнее, что объемы трафика сельчан в республике растут. Если год назад одному пользователю в среднем нужно было 19,1 ГБ в месяц, то сейчас цифра составляет уже 22,3 ГБ», — отметил директор «Мегафона» в Чувашии Антон Перцев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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