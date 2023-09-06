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«Мегафон» ускорил интернет для школьников села Тургиново в Тверской области

К началу учебного года «Мегафон» ускорил LTE-сеть в селе Тургиново Калининского района. Стабильная голосовая связь и 4G-интернет стали доступны для 300 школьников, а также для всех жителей населенного пункта. Теперь абоненты компании могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для качественного 4G-покрытия сельских социальных объектов и жилых домов инженеры компании спланировали размещение оборудования таким образом, чтобы радиосигнал максимально покрывал территорию и проникал внутрь зданий и сооружений. Это позволило предоставить сельчанам доступ не только к самым необходимым услугам мобильной связи – голосовым вызовам и скоростной передаче данных, а также к современным цифровым услугам: совершать покупки на маркетплейсах, слушать музыку, смотреть видеофильмы, общаться в социальных сетях и пользоваться «Госуслугами».

«С помощью высокоскоростного интернета школьники получают доступ к образовательным ресурсам, платформам онлайн-обучения и цифровым библиотекам, расширяют свои образовательные возможности посредством интерактивного участия в видеоконференциях и виртуальных классах. Аналитики МегаФона подтверждают востребованность цифровых сервисов в селе: только за неделю в Тургиново проговаривают более 13,5 тыс. минут и прокачивают более 600 ГБ», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

Новая школа на 300 мест была открыта в Тургиново к началу этого учебного года. Кроме стандартных кабинетов по различным предметам, здесь открыты лаборатории, столярная и слесарная мастерские, лингафонный кабинет и большая библиотека с ИТ-зоной в читальном зале. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в двухэтажном здании сделан лифт, оборудованы специальные санитарные комнаты. В комплекс школы также входит спортзал и столовая на 150 мест.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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