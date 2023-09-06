МТС на 30% увеличила скорость мобильного интернета в Кемерове

МТС сообщила о модернизации сети мобильной связи в Кемерове. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в столице Кузбасса выросла в среднем на 30%.

Рост скорости мобильного интернета МТС зафиксирован во всем городе. В особенности улучшения заметны в районе парка имени Веры Волошиной и находящегося на его территории спортивно-развлекательном комплексе «Арена», где проводит домашние матчи волейбольный «Кузбасс». Благодаря переводу частот под стандарт LTE мобильный интернет МТС стал значительно быстрее и в ТРЦ «Гринвич» на ФПК, в посёлке Металлплощадка, в районе пересечения проспекта Ленина и Пионерского бульвара, а также в жилом квартале напротив ТРЦ «Лапландия».

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть кемеровчане могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 3G.

«С перераспределением частот в Кемерове мы завершаем масштабную программу рефарминга в Кузбассе на 2023 г. В результате проведенных работ в туристическом центре региона и крупнейших городах существенно улучшилась мобильная связь, и в первую очередь там, где на сеть была большая нагрузка. В Кемерове это центр города, густонаселенные районы, ТРЦ, больницы, спортивные сооружениях с большой посещаемостью и другие объекты», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

В феврале МТС перевела частоты 3G в LTE в Шерегеше, в апреле – в Междуреченске, в июле – в Новокузнецке.