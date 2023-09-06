«Яндекс 360» обновил фотогалерею мобильного «Диска»

«Яндекс 360» обновил мобильное приложение «Диска»: в нем появился удобный сценарий автозагрузки файлов со смартфона, а фотографии в галереях пользователей расположились нагляднее. Масштабные изменения коснулись Android- и iOS-версии приложения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мы следим за тем, как люди используют мобильное приложение «Яндекс диска», и стараемся улучшить пользовательский опыт. Важность последних обновлений подтвердили опросы среди аудитории: почти 80% пользователей проголосовали за новую версию», — сказал Владимир Русинов, генеральный директор Яндекс 360.

Обновлен дизайн общей ленты

Отображение фотографий и видео стало аккуратнее, а акцент на медиаконтенте в ленте визуально обыгрывается лучше. Теперь загруженный контент пользователя группируется в виде панорамной плитки. Еще обновился дизайн блоков для загруженных файлов: новые иконки для разных расширений выглядят современно и выделяются среди остального контента.

Визуально изменен раздел «Фото»

В зависимости от выбранного масштаба в этом разделе пользователи видят умную плитку, крупную (пока доступны в iOS-версии, для Android обновление выйдет позже), стандартную или маленькую. Теперь появилось масштабирование жестами и в Android-версии, и можно удобно управлять сеткой для комфортного поиска и просмотра фото и видео.

Мелкая плитка в сетке iOS

В обычной сетке фотографии больше не делятся на блоки по дате, а располагаются единым фотопотоком друг за другом. В верхней части экрана закреплена плашка с указанием периода и геолокацией. В прошлой версии приложения пользователи видели полный адрес, включая район и улицу. Теперь оставили только город, чтобы не перегружать лишней информацией.

Каждый новый отрезок времени в ленте начинается с заглавного кадра, что визуально отделяет фотографии за разные периоды. Пока это обновление доступно только для пользователей Android.

Дополнительно появилась иконка пользователя для быстрого перехода к данным аккаунта и настройкам.

Улучшен сценарий автозагрузки фото и видео на «Диск»

В приложении «Диска» появился понятный сценарий для включения автозагрузки. Раньше пользователь получал предложение активировать автозагрузку один раз — при первой авторизации через аккаунт. Если он не делал это сразу, потом приходилось самостоятельно искать функцию в настройках. После обновлений в верхней части экрана теперь есть быстрый переход к настройкам автозагрузки: можно активировать ее бесплатно или подключить тариф «Яндекс 360 премиум», чтобы получить безлимит для фото и видео.

Также появился дополнительный виджет: в нем отображается статус загрузки, информация о стабильности Wi-Fi-соединения и кнопка для переключения на аккаунт, на котором включена автозагрузка. Еще в этом виджете пользователь может увидеть количество фотографий и видео в фотосрезе и подсказку, все ли объекты с телефона загружены (пока доступны в iOS-версии, для Android обновление выйдет позже).

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и многое другое. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».