Ozon запустил Statistics API для получения данных о продажах на маркетплейсе

Ozon открыл доступ к Statistics API – инструменту аналитики, с помощью которого внешние разработчики получат данные о всем ассортименте площадки – более 200 млн товарных наименований. Сервис повысит точность данных, которые необходимы разработчикам сторонних продуктов для продавцов на маркетплейсах и исследователям рынка.

Ozon разработал и выпустил новый API-сервис, через который пользователи смогут агрегировать комплекс данных об ассортименте на маркетплейсе: характеристики товаров, цены, остатки на складах, рейтинг, отзывы. Инструмент упрощает работу с данными Ozon, а также позволяет получить актуальную и комплексную информацию об ассортименте площадки, что невозможно достичь при парсинге сайта.

Statistics API создан для разработчиков, которые используют данные с маркетплейса для создания сторонних продуктов для продавцов: сервисов по работе с аналитикой, отзывами или контентом в карточке товара. Помимо этого, API смогут применять исследователи рынка при анализе ассортимента, цен и контента на площадке.

Изучить техническую документацию и запросить доступ к Statistics API можно, оставив заявку на сайте для партнеров Ozon. При работе с инструментом разработчики получат техническую поддержку в почте, а также на портале Ozon for Dev, который объединяет специалистов, участвующих в создании и поддержке ИТ-инфраструктуры вокруг маркетплейса.

Statistics API – это десятый сервис интеграции, который Ozon предлагает партнерам для автоматизации работы с площадкой. Ими пользуются продавцы платформы, рекламные агентства, логистические компании. В 2023 г. API-платформы Ozon востребованы среди более 120 тыс. партнеров и разработчиков.