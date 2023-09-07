«Яндекс» представил новую версию собственной языковой модели — YandexGPT 2

«Яндекс» запустил YandexGPT 2. Новая языковая модель может решать больше различных типов задач, чем первая версия нейросети, а качество ее ответов улучшилось. Возможности YandexGPT 2 представил Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YandexGPT 2 умеет адаптировать ответ под разные аудитории и переписывать его в других стилях и жанрах. Например, нейросеть может объяснить ребенку сложный термин простыми словами или пересказать указ директора в виде понятного письма для внутренней рассылки сотрудникам. YandexGPT 2 способна анализировать любые тексты длиной до тысячи символов, которые пользователь добавит в запрос, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.

Для оценки качества YandexGPT 2 обе версии модели отвечали на одинаковый набор запросов. Затем ИИ-тренеры «Яндекса» сравнили результаты с учетом множества параметров, включая точность, полноту, фактическую правильность, грамматическую и стилистическую корректность и другие. YandexGPT 2 отвечает лучше в 67% случаев.

Доля запросов разного типа, в которых YandexGPT 2 отвечает лучше предыдущей модели: генерация текста — 69%; пересказ и анализ текста — 68%; генерация идей — 66%; стилизация под определенную аудиторию или персонажа — 62%; фактовые запросы — 62%.

Для создания YandexGPT 2 разработчики увеличили количество параметров модели и усовершенствовали процесс ее обучения. Они усилили контроль за качеством исходных данных, дополнили датасет новыми примерами запросов и синтетическими данными — искусственно сгенерированными на основе реальной информации материалами.

YandexGPT 2 уже доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем» в приложении «Яндекс», «Яндекс станциях», телевизорах с «Алисой», «Яндекс браузере», на странице с результатами поиска и на ya.ru. В «Поиске» и «Браузере» чат с «Алисой» теперь можно развернуть на весь экран для более удобной работы.

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YandexGPT — большая языковая модель, которую «Яндекс» запустил в мае 2023 г. Нейросеть умеет создавать и перерабатывать тексты, выполнять задания, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только. Нейросеть можно протестировать в собственном бизнесе — для этого нужно оставить заявку на доступ к API. База данных, на которых обучали YandexGPT 2, ограничена мартом 2023 г.