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«Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12

«Мегафон» построил сотовую сеть на новом участке трассы М-12, транспортное движение по которому запускается 8 сентября. Теперь от столицы до границы с Владимирской областью автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. К концу 2023 г. услуги связи появятся также на участке до Арзамаса, а затем — до Казани.

Голосовую связь и скоростную передачу данных на новом участке автодороги обеспечивают современные 2G и 4G базовые станции. Максимальная возможная скорость на М-12 в Московской области теперь достигает 150 Мбит/сек. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает хорошее покрытие сетью.

«М-12 — это социально значимая транспортная артерия, на которой ожидается очень высокий автомобильный трафик, а как следствие — большая нагрузка на сеть. Теперь на всем участке до границы с Владимирской областью есть связь стандарта LTE. Это значит, что автомобилисты могут не только совершать звонки, но и пользоваться мессенджерами, навигаторами и прочими приложениями, требующими выхода в интернет», — сказал директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

До конца текущего года «Мегафон» планирует обеспечить связью участок трассы до Арзамаса, общая протяженность М-12 от Москвы до этого города составляет 415,5 километра. В дальнейшем скоростной интернет охватит всю автодорогу Москва — Казань.

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