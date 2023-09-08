«Мегафон» подключил к 4G село в Черниговском районе Приморья

Жителям села Синий Гай в Приморском крае стала доступна связь 4G. «Мегафон» впервые запустил базовую станцию в этом населенном пункте, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету и цифровой голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село расположено недалеко от федеральной трассы «Уссури», здесь проживает около 400 человек. Теперь они могут без ограничений выходить в сеть со своих устройств и пользоваться государственными и финансовыми цифровыми сервисами, подключаться к онлайн-обучению, совершать покупки, читать новости и общаться по видеосвязи с родными и близкими.

Мобильный интернет в Синем Гае на средней скорости до 30 Мбит/с позволяет сельчанам активно наращивать мобильный трафик. В месяц они прокачивают через свои устройства около 1400 ГБ данных и разговаривают по телефону почти 12 тыс. минут. Абонентам оператора доступны современные звонки через интернет VoLTE, которые обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук, при этом технология позволяет одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

«В Приморском крае мы строим и модернизируем телеком-объекты в малых населенных пунктах. Это позволяет увеличить зону покрытия 4G в регионе и сделать доступной современную связь для большего количества жителей и гостей Приморья. Благодаря скоростному мобильному интернету в новом учебном году школьники могут пользоваться теми же образовательными сервисами, что и городские ученики, а их родители решать бытовые и рабочие вопросы дистанционно», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.