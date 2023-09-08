МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Великом Новгороде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила мобильный интернет в столице Новгородской области в среднем на 50%. В результате проведенной модернизации скорость передачи данных в Великом Новгороде и ближайших пригородах может достигать 350 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Расширенная емкость сети позволяет большему количеству абонентов из Новгорода и деревень Витка, Радионово, Зарелье, Старая Мельница, Новая Мельница и поселка Панковка пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости даже в самых популярных локациях и в часы максимальной нагрузки. Устойчивую связь и быструю передачу данных жители и гости города могут оценить по увеличению скорости загрузки и отправки файлов через мессенджеры, просмотр видеороликов в соцсетях, фильмов и сериалов в интернете.

«Мы планомерно модернизируем сеть на территории Великого Новгорода и всей области. К началу учебного года мы завершили значительную часть работ по обновлению сети в Новгороде и ближайших пригородах, чтобы абоненты в любом районе города могли комфортно пользоваться всеми услугами экосистемы МТС», — отметил технический директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

В начале лета 2023 г. сеть LTE стала доступна жителям и дачникам более чем в 30 деревнях Новгородской области. В результате проведенных работ в два раза увеличилась скорость передачи данных в Боровичах, Старой Руссе, существенно расширилось покрытие 4G и возросла скорость интернета на Валдае. В среднем скорость мобильного интернета выросла на 80% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах Новгородской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.