На «Госуслугах» запустили сервис «Я в России» для жителей новых регионов

Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей могут получить информацию обо всех доступных услугах, оформить нужные документы, пособия и выплаты с помощью сервиса «Я в России». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие можно получить услуги

Оформить первичные документы: СНИЛС, ИНН, паспорт. Зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания. Оформить пособия, пенсии и льготы, в том числе выплаты на детей. Воспользоваться медицинскими сервисами: оформить полис ОМС, записаться к врачу, прикрепиться к поликлинике,

C помощью сервиса «Я в России» можно оформить онлайн 16 федеральных услуг. До конца 2023 г. их число возрастет до 30.

Кроме того, здесь собраны удобные пошаговые инструкции для разных жизненных ситуаций. Жители новых регионов могут узнать, как и где получить волонтерскую помощь и как самому стать волонтером, как записать ребенка в школу или детский сад, как найти работу и как оформить субсидию на оплату ЖКХ. На портале доступна интерактивная карта, где можно найти ближайший МФЦ или центр занятости.

Сервис реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика».