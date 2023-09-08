Почти треть россиян отказываются платить онлайн-кинотеатрам и продолжают использовать пиратские сервисы

Несмотря на активное развитие интернет-сервисов, более 28% граждан России предпочитают не платить онлайн-кинотеатрам и смотреть фильмы и сериалы исключительно на пиратских сайтах. Таковы результаты опроса, проведенного страховым домом ВСК*.

Около 23% опрошенных даже отказываются платить за поход в кинотеатр на киноновинки и выбирают поиск релизов в интернете. Всего на премьеры на больших экранах ходят 29% россиян, 24% из которых имеют домашние подписки. Меньше половины всех респондентов предпочитают ожидать выхода новинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе.

Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом неудобен, поскольку один сервис не может охватить сразу все интересующие киноленты, а платить за несколько подписок слишком дорого.

*Опрос страхового дома ВСК проведен с 14 августа по 31 августа 2023 г. по репрезентативной выборке читателей онлайн-журнала «Вы искали» объемом 1521 человек в возрасте от 18 и старше в 15 регионах России. Исследование проводится на сайте «Вы искали» методом прохождения тематического теста. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.