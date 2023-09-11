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Пиковая скорость мобильного интернета МТС на МЦД-4 превысила 130 Мбит/с

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила качество связи на пути следования четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4). Средняя скорость мобильного интернета на новом маршруте составила 30 Мбит/с, пиковая превысила 130 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К запуску движения по «Калужско-Нижегородскому» диаметру, который протянулся на 86 километров от Апрелевки на западе до Железнодорожного на востоке Московского региона МТС провела модернизацию мобильной сети и запустила новые базовые станции. Модернизированная сеть мобильной связи МТС обслуживает движение вдоль самой магистрали, пересадочные станции, а также населенные пункты, прилегающие к новому диаметру.

Вдоль новой магистрали МТС за последние полтора года построила более 150 базовых станций LTE и перевела часть оборудования из стандарта 3G в 4G. Это позволило увеличить емкость сети на 21% и обеспечить среднюю скорость мобильного интернета по пути следования нового маршрута в 30 Мбит/с, что достаточно, чтобы пользоваться необходимыми интернет-сервисами.

«Современному потребителю важно, чтобы интернет был всегда и везде, с достаточной скоростью и без разрывов. Мы обеспечиваем связью каждый новый участок транспортной инфраструктуры региона, включая вокзалы, платформы, переходы и тоннели, чтобы пользователи могли свободно пользоваться различными интернет-сервисами вне зависимости от того, едут ли они по Кольцевой или Большой кольцевой, по наземной или подземной линии метро, в центре столицы или в области», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Для повсеместного обеспечения жителей региона интернетом МТС развивает также сеть фиксированной связи. К запуску МЦД-4 количество домохозяйств, подключенных к высокоскоростному интернету компании в прилегающих к станциям диаметра населенных пунктах, выросло на 5% до 600 тыс.

Новый маршрут связал более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Четвертый диаметр улучшит транспортную доступность для 700 тыс. жителей Подмосковья, сократив время в пути между конечными станциями Апрелевка и Железнодорожный до 135 минут.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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