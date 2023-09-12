«Лаборатория Касперского» представила трекер подписок SubsCrab

«Лаборатория Касперского» представила мобильное приложение SubsCrab, с помощью которого можно отслеживать свои подписки и контролировать график платежей по ним. Это стартап, выросший внутри компании. Приложение доступно и на iOS, и на Android. Оно охватывает более 4 тыс. подписных сервисов и 11 тыс. тарифных планов. В отличие от других подобных решений, в бесплатной версии SubsCrab нет ограничений по количеству подписок.

Бесплатная версия позволяет создать список подписок, добавлять в него новые, а также отслеживать в календаре график будущих платежей. В ней также есть push-уведомления о предстоящих списаниях, полезная информация о подписках пользователя и альтернативные варианты.

В платной премиум-версии есть дополнительные полезные инструменты. Например, можно создавать несколько списков в рамках одной учётной записи – в частности, отделить подписки, связанные с работой (например, на бизнес-услуги), от личных, таких как игры и потоковые сервисы.

«Почти 25 млн россиян пользовались платными подписками на контент в 2022 г. Проблема того, как отслеживать и оптимизировать траты по подпискам, стоит весьма остро, ведь сегодня большинство цифровых сервисов предлагают именно подписную модель. Для удобства организации всех подписок мы разработали SubsCrab. В приложении можно отслеживать не только подписки, но и другие рекуррентные платежи, которые важно не пропустить, например, платёж по ипотеке, кредиту или же пополнение счёта мобильного телефона», — сказал Кирилл Юркин, продуктовый менеджер SubsCrab.

Приложение разработано Kaspersky Product Studio — бизнес-подразделением «Лаборатории Касперского», которое отвечает за разработку и проверку новых инновационных партнёрских форматов и продуктов.