«Мегафон» расширил покрытие 4G около крупнейших ВУЗов Хабаровска

«Мегафон» увеличил территорию покрытия мобильного интернета 4G в районе пяти крупных высших учебных заведений Хабаровска. Инженеры «Мегафона» модернизировали существующую телеком-инфраструктуру, благодаря чему студенты и педагоги вузов получили улучшенное качество 4G к началу учебного года. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Запуск дополнительного диапазона LTE увеличил зону действия 4G в районах пограничного института, университета путей сообщения, педагогического института, университета экономики и права, а также Дальневосточного института управления РАНХиГС. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться любыми сайтами и приложениями с высоким уровнем качества. Им будет проще и комфортнее загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать обучающие платформы и искать дополнительную информацию.

Кроме того, студентам и педагогам теперь доступна возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом — технология VoLTE обеспечивает возможность совмещать разговоры и поиск информации в Сети без потери качества сигнала.

Самые качающие студенты Хабаровска учатся в ТОГУ, они потребляют почти 18% от общего трафика всех вузов Хабаровска. На втором месте в рейтинге интернет-активности студенты-юристы (Дальневосточный юридический институт), в среднем один студент скачивает на 10% меньше чем учащийся ТОГУ. На третьем – будущие управленцы из РАНХиГС потребляющие трафика на 38% меньше.

Разговаривать по телефону больше любят учащиеся Дальневосточного государственного университета путей сообщения – в месяц на общение с родителями, одногруппниками и преподавателями там тратят более 200 тыс. минут. От них отстают пограничный институт и Дальневосточный юридический институт, проговаривая по 95 и 56 тыс. минут соответственно.

«В Хабаровске всего 11 высших учебных заведений, которые каждый год выпускают более 12 тыс. студентов. Студенты — одни из самых продвинутых пользователей мобильного интернета. Они не выпускают из рук смартфон, в курсе новинок, актуальных приложений и умеют интегрировать возможности гаджетов в образовательный процесс, активно потребляя трафик мобильного интернета как для учебы, так и для досуга. Для того чтобы они могли «летать» в сети, мы обеспечили надежным покрытием практически всю территорию высших учебных заведений Хабаровска, а в этом году запустили дополнительный диапазон LTE в районах с наибольшей загрузкой сети», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.