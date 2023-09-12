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«Мегафон» включил 4G в селе на берегу Ханки

Мобильный интернет 4G «Мегафона» стал доступен в селе Троицкое Ханкайского района Приморья. Оператор запустил базовую станцию и обеспечил абонентов современной цифровой связью. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В Троицком проживает около 900 человек, теперь они могут воспользоваться звонками по технологии VoLTE и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Новая базовая станция полностью покрывает территорию населенного пункта. Уверенный сигнал доступен пользователям и на берегу озера Ханка, рядом с которым находится Троицкое.

«Мы строим базовые станции в небольших населенных пунктах, чтобы расширить доступ пользователей к мобильной связи четвертого поколения. Сельские жители, как правило, опережают по объему мобильного трафика тех, кто проживает в городе. Развитие сети 4G позволяет независимо от места проживания комфортно решать любые задачи с помощью интернета», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

«Мегафон» ведет комплексное развитие сети в Приморском крае, обеспечивая высокую скорость передачи данных и устойчивую голосовую связь не только в крупных городах региона. В 2023 г. оператор построил и модернизировал телеком-объекты в Преображении, Хрустальном, Синем Гае, Липовцах и других малых поселениях Приморья.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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