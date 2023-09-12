Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето

Более 12,5 млн раз москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi летом 2023 г. Чаще всего беспроводным бесплатным интернетом пользовались на центральных улицах и в парках Москвы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Самыми популярными местами подключения к беспроводному интернету стали улицы Охотный ряд, Маросейка, Солянка, Рождественка, Манежная площадь, Никитский бульвар, а также площадь Мясницкие ворота.

Среди парковых зон лидерами по подключениям стал Парк Горького, где в конце 2022 г. были установлены новые точки доступа. Активно пользовались сетью и в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», парках «Ходынское поле» и «Сокольники», а также в Саду будущего парка «Яуза».

Среди столичных учреждений культуры в летний период часто подключались к городской сети Wi-Fi в культурных центрах «Новослободский», «Москворечье» и «Вдохновение», кинотеатре Москино «Сатурн», а также в центре культуры и искусства «Меридиан».

«Сегодня столичная сеть Wi-Fi — крупнейшая в мире: она объединяет уже более 24,5 тыс. точек доступа в различных городских локациях: в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, в общежитиях вузов, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Жители Москвы активно пользуются этой возможностью: только с июня по август горожане передали в общей сложности более 4,5 млн ГБ трафика, а количество подключений к сети превысило 12,5 млн. При этом пик подключений пришелся на июнь», - сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы.

Прогуливаясь по столице, москвичам и гостям города не нужно проходить авторизацию несколько раз, чтобы воспользоваться беспроводным интернетом от города. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться интернетом бесшовно, перемещаясь по всему городу. Проходить повторную идентификацию нужно раз в три месяца в соответствии с требованием законодательства России.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к вайфаю, можно на интерактивной карте на портале mos.ru.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения гражданам доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Информационная инфраструктура».