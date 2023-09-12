В корпоративный мессенджер Compass добавили бесплатный для всех пользователей гостевой доступ

Гостевой доступ в Compass поможет командам настроить рабочие процессы с внешними пользователями, например, клиентами, подрядчиками или специалистами на аутсорсе. Гости, как и остальные пользователи, могут общаться в чатах, в которые их добавили администраторы. При этом информация о других участниках рабочего пространства внешним пользователям недоступна – это позволяет компаниям не беспокоиться о приватности. Платить за гостей не требуется – их количество не ограничено на всех тарифах, включая бесплатный. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Новая функция позволит создать эффективную проектную команду с подрядчиками или настроить взаимодействие с внештатными сотрудниками. Гостевой доступ также будет полезен компаниям, которые постоянно ведут коммуникацию с представителями постоянных заказчиков товаров или услуг. Возможность поможет организовать структурированное общение в отдельном рабочем пространстве, при этом сохраняя конфиденциальность клиентов.

Гостям командного пространства доступны базовые функции мессенджера. Они могут настроить профиль, без ограничений общаться в чатах, в которые их добавил администратор рабочего пространства, а также принимать звонки от других пользователей.

Гостевой доступ также предусматривает ограничения, которые сохраняют конфиденциальность внутренних процессов компании. Гости не могут создавать чаты и группы, звонить пользователям, если между ними нет созданного диалога, а также не видят других участников команды. Кроме того, внешние пользователи не могут менять настройки пространства и чатов внутри него.

На других участников пространства ограничения не распространяются. Они могут писать и звонить гостям, а также находить их в поиске и приглашать в группы.

Особенность ролевой модели в Compass – гости не учитываются в тарифе, и за них не нужно платить отдельно. Если потребуется, администратор или владелец команды может сделать гостя полноценным участником команды – в этом случае он занимает место в команде и учитывается при расчете стоимости.

«Компании, чей бизнес основан на проектной работе или оказании В2В-услуг, каждый день взаимодействуют с десятками людей снаружи организации – сказал Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Гостевой доступ делает коммуникацию бизнеса с внешними пользователями простой и прозрачной, а задумываться о тарифах компаниям не придется – функция по умолчанию доступна всем независимо от тарифов».

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Compass – корпоративный мессенджер для коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.