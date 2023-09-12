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«Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 6

В новой, шестой версии Mobile Ads SDK разработчики смогут монетизировать экран загрузки приложения с помощью инструмента «Реклама при открытии». Кроме того, в обновлении появятся новые форматы рекламы с вознаграждением. Поддержка DivKit теперь доступна во всех форматах рекламных объявлений — эта технология автоматически собирает верстку рекламного объявления в приложении на сервере и при этом не требует нового релиза приложения от разработчика. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Реклама при открытии» позволит добавить рекламу на экран загрузки приложения — разработчики самостоятельно смогут определить частоту показа рекламы и параметры отображения объявления: только при первом открытии или при каждом запуске приложения, а также выбрать, какой категории пользователей показывать объявления — например, после достижения определенного уровня или используют приложение больше недели.

Изменения коснулись и формата рекламы с вознаграждением. Теперь разработчикам доступны текстово-графические объявления и сетка из нескольких объявлений. Также в обновлении у пользователя появилась возможность отказаться от получения вознаграждения и закрыть рекламу в любой момент, что положительно влияет на пользовательские метрики.

В новой версии SDK также появилась автоматическая адаптация размеров баннера под конкретное приложение. Разработчики смогут управлять ими двумя способами: stickySize и inlineSize. Первый предназначен для небольших баннеров-полосок, которые занимают не больше 15% высоты экрана, а второй — для встроенных в контент адаптивных баннеров.

В новой версии Mobile Ads SDK технология DivKit поддерживается во всех форматах рекламных объявлений. С помощью этого алгоритма для каждого пользователя без дополнительных действий со стороны разработчика подбирается наиболее подходящий набор элементов объявления и их расположение. Таким образом, реклама становится более привлекательной и заметной — это позволяет растить конверсии и доход разработчиков.

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Yandex Mobile Ads SDK помогает монетизировать приложения на платформах iOS и Android. Более 10 тыс. приложений зарабатывают при помощи технологий монетизации «Яндекса». В аукционе рекламных объявлений Yandex Mobile Ads SDK принимают участие уже более 300 тыс. прямых рекламодателей, а также более 80 DSP-сетей.

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