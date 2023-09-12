YandexGPT поможет «Яндекс лавке» заполнять карточки товаров по фото этикеток

«Яндекс лавка» начала добавлять информацию о товарах в своё приложение с помощью YandexGPT и технологии распознавания текста OCR (Optical Character Recognition, с англ. — оптическое распознавание символов). Они анализируют фотографию этикетки каждого продукта и самостоятельно заполняют его карточку. Это позволит сервису в три раза увеличить скорость обновления информации о товарах, упростит работу контент-менеджерам, а покупатели смогут быстрее узнавать о новинках в «Лавке».

Теперь чтобы добавить информацию о новом товаре достаточно сделать фото его упаковки и загрузить в контент-систему «Лавки». Технология распознавания текста проанализирует фотографию и переведёт её в текст, а нейросеть YandexGPT возьмёт из него характеристики товара и заполнит его карточку. Раньше на это уходило больше времени — контент-менеджеру нужно было вручную переносить в систему всю информацию о товаре с этикетки, а это около 20 характеристик – состав, вес, производитель и другое.

Чтобы научить нейросеть работать с данными о товарах, «Лавка» показала ей 16 тыс. уже готовых карточек. Нейросеть продолжит обучаться и во время работы — в этом ей помогут контент-менеджеры. Они будут проверять заполненные YandexGPT карточки, исправлять их, если понадобится, и показывать нейросети. Так «Лавка» планирует еще быстрее и точнее работать с информацией о новых товарах. Аналогичное решение могут реализовать у себя и другие компании, запросив доступ к YandexGPT через API.

С помощью YandeхGPT «Лавка» планирует решать в будущем больше разных задач, связанных с текстами, — например, создавать подробные описания товаров и давать советы, с чем их можно сочетать.