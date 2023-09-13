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«Мегафон» запустил современную связь в самом грибном селе Бурятии

Передача данных в сети четвертого поколения стала доступна жителям Каленово в Иволгинском районе Бурятии. «Мегафон» запустил на территории села новую базовую станцию и обеспечил абонентов современной связью стандарта LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Каленово – старинное село, которому больше 250 лет. Сегодня здесь проживает около 1000 человек. Из столицы республики – города Улан-Удэ – доехать до Каленово можно за час. В сезон сюда съезжаются сотни любителей тихой охоты за груздями, маслятами, лисичками. Зимой недалеко от села работает лыжная база, где проводят время поклонники активного отдыха.

«Мегафон» впервые установил свою базовую станцию в этом населенном пункте. Телеком-оборудование поддерживает 4G и обеспечивает высокие мобильные интернет-скорости, а во время голосового общения - чистый звук за счет включения технологии VoLTE. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию села, абоненты могут без ограничений выходить в Сеть как на улице, так и внутри помещений.

Средняя скорость мобильного интернета в Каленово достигает 25 Мбит/с. У абонентов появилась возможность комфортно пользоваться цифровыми государственными и финансовыми сервисами, передавать большой объем данных через мессенджеры и социальные сети. В сельской школе, которая больше ста лет работает в Каленово, педагоги и ученики мобильный интернет теперь могут использовать для образовательных целей.

«Качественная связь в малых населенных пунктах сегодня является важным элементом комфортного проживания. Люди хотят без ограничений общаться с близкими, воспользоваться мобильным интернетом тогда, когда это им необходимо. Устойчивая связь обеспечивает в том числе и безопасность – с помощью смартфона можно вызвать спецслужбы, попросить о помощи. Поэтому мы развиваем мобильную сеть в небольших селениях – строим новые базовые станции и модернизируем уже существующую инфраструктуру», - сказала директор «Мегафона» в Бурятии Олеся Степанова.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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