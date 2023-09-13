МТС обеспечила связью строителей ростовского ЖК «Город у реки»

МТС развернула сеть LTE на строительной площадке нового жилого комплекса «Город у реки» в Ростове-на-Дону. На территории одного из крупнейших ЖК города запущен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установленное оборудование обеспечило голосовой связью и скоростным мобильным интернетом строителей жилищного комплекса, который будет состоять из 13 домов высотой 25 и более этажей. Теперь рабочие смогут оперативно связаться друг с другом, находясь в разных точках строительной площадки.

Помимо этого, благодаря новой базовой станции МТС будущие новоселы смогут круглосуточно оставаться на связи со своим близкими, на комфортной скорости пользоваться любимыми цифровыми сервисами, совершать звонки по видеосвязи.

«Новый жилой комплекс возводится на территории бывшей промышленной зоны, где преобладают здания малой этажности. Существующего уровня покрытия сети будет не хватать для высотных домов. Поэтому мы постарались заранее организовать надежную и качественную мобильную связь для наших абонентов, чтобы они могли беспрепятственно совершать как голосовые, так и онлайн-звонки. Также новые дома уже при сдаче в эксплуатацию будут обеспечены услугами фиксированной связи, что позволит новоселам сразу при заселении пользоваться домашним интернетом», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.