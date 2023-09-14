К началу учебного года МТС прокачала сеть домашнего интернета в Энгельсе до 1Гбит/с

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении модернизации сети фиксированной связи в городе Энгельс до пропускной способности 1 Гбит/с. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТС и возможность экономить на услугах связи до 40% получили еще 5000 семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитный интернет доступен во всех домах, подключенных к фиксированной сети МТС. Скорости, в несколько раз превышающей стандартные 100 Мбит/с, достаточно для использования любых цифровых сервисов даже в период пиковых нагрузок. Пропускная способность обновленной сети позволяет всем членам семьи одновременно без задержек общаться по видеосвязи, смотреть видео в HD-качестве, скачивать тяжелые файлы, вести прямые эфиры или играть в облачные онлайн-игры.

«Как правило, в современных семьях несколько гаджетов – мобильных и стационарных, и скорости интернета может не хватать, если все они работают одновременно. Особенно это актуально во время учебного года, когда школьники и студенты возвращаются за парты и за домашние компьютеры. К началу сентября МТС на 100% обновила сеть фиксированной связи в Энгельсе, повысив стабильность соединения и предоставив пользователям возможность подключить интернет на сверхбыстрой скорости», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

Гигабитная сеть МТС доступна более чем 50 тыс. семей в Энгельсе. Уточнить, подключен ли дом к сети МТС, можно на сайте компании. Кроме того, абоненты МТС могу объединить домашний интернет, ТВ и мобильную связь для всей семьи в один пакет и экономить на услугах связи до 40% ежемесячно.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.