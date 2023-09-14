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МТС ускорила мобильный интернет ко Дню Рождения Мончегорска

Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-сети в Мончегорске. Установка дополнительного телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС завершили работы по расширению сети 4G в Мончегорске накануне празднования 86-летия города. Обновленная сеть позволяет большему количеству абонентов в городе пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости даже в самых популярных локациях и в часы максимальной нагрузки. Устойчивую связь и быструю передачу данных жители и гости города могут оценить по более высокой скорости отправки файлов через мессенджеры, а также быстрой загрузке видеороликов в соцсетях, фильмов и сериалов в интернете.

«С помощью аналитики Big Data МТС мы фиксируем растущие цифровые потребности пользователей и заранее проводим работы по увеличению скорости мобильной сети там, где это действительно необходимо. В этом году нам удалось завершить работы по расширению сети LTE в Мончегорске к празднованию 86-летия со дня основания города. На этот день запланированы массовые мероприятия на различных площадках, где сеть МТС готова к нагрузке и росту трафика», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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