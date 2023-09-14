«Яндекс» открыл доступ к тестированию быстрых ответов YandexGPT в «Поиске»

«Яндекс» начал использовать языковую модель YandexGPT для создания быстрых ответов в «Поиске». Нейросеть дает краткий ответ на запрос пользователя под поисковой строкой, обобщая сведения из подходящего источника. Это помогает сэкономить время на поиске информации. Благодаря YandexGPT быстрых ответов станет еще больше, а их качество улучшится. На этапе запуска они работают в режиме ограниченного тестирования по заявке в приложении «Яндекс с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для создания быстрого ответа YandexGPT в режиме реального времени находит несколько самых подходящих источников по запросу пользователя. Затем нейросеть делает краткую выжимку информации каждого из них, в том числе, если нужный для ответа текст находится в разных частях страницы. После этого YandexGPT выбирает из получившихся вариантов наиболее полезный ответ и показывает его вместе со ссылкой на источник. Это нужно, чтобы пользователи могли получить дополнительные подробности по интересующей теме, а площадки — переходы на сайт.

YandexGPT, например, может перечислить плюсы и минусы покупки апартаментов вместо квартиры или отличия аллигатора от крокодила, подсказать самую ласковую породу кошек и ответить на многие другие сложные запросы.

Чтобы получить доступ к обновленным быстрым ответам, нужно подать заявку в приложении «Яндекс с Алисой» (iOS, Android), кликнув на сообщение с приглашением принять участие в тесте. После авторизации в «Поиске» со своего «Яндекс ID» участники тестирования смогут видеть генеративные ответы на любых устройствах. Результат работы нейросети можно оценить лайком или дизлайком — это поможет улучшить качество быстрых ответов.

YandexGPT появилась 17 мая 2023 г. в навыке «Алисы» «Давай придумаем», а 7 сентября 2023 г. «Яндекс» представил новую версию языковой модели — YandexGPT 2. В навыке «Давай придумаем» нейросеть помогает пользователям создавать тексты и генерировать идеи, опираясь на данные появившиеся до марта 2023 г. Для создания быстрых ответов в «Поиске» YandexGPT обращается к самой актуальной информации из интернета.

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YandexGPT — нейросеть, которая умеет создавать и перерабатывать тексты, выполнять задания, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только. Нейросеть можно протестировать в собственном бизнесе — для этого нужно оставить заявку на доступ к API.

Быстрые ответы — это краткие ответы на запросы пользователей, которые отображаются под поисковой строкой и позволяют максимально оперативно получить нужную информацию. Их формируют алгоритмы «Яндекса», опираясь на данные сайтов с самой точной и полной информацией по запросу. Первая версия быстрых ответов появилась в 2016 г. С 2021 г. в них используется технология выделения информации с помощью нейросети BERT.