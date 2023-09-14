«Яндекс» запускает «Пэй» — с оплатой смартфоном и кешбэком за любую покупку

«Яндекс» представляет обновленный «Пэй» — единый сервис для управления деньгами. Это способ решать ключевые финансовые задачи о плачивать товары и услуги онлайн картой любого российского банка и получать баллы «Плюса» — 1% дополнительно за все покупки к кешбэку основного банка; платить офлайн цифровой картой «Яндекс Пэй» — через NFC или QR; сплитовать оплату товаров — бесплатно на два месяца или до двух лет и без первого взноса на выгодных условиях; получать ежедневные выплаты с «Сейвами» — накопительным счетом со ставкой 13% на первые три месяца. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи, которые ранее платили в сервисах «Яндекса», сразу могут использовать «Пэй» для оплаты — не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт. Сервис хранит информацию в зашифрованном виде. «Пэй» обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0. Доступ надежно защищен системой безопасности единого аккаунта пользователя «Яндекс ID».

Онлайн-оплата картой любого российского банка во всех сервисах «Яндекса» и в тысячах интернет-магазинов станет выгоднее. «Пэй» даст 1% баллами «Плюса» за все транзакции — дополнительно к кешбэку основного банка. И прибавит до 10% кешбэка баллами по специальным акциям Skyeng, re:Store, Motherbear, Xiaomi, Samsung Galaxy Store и других партнеров.

О предложениях сервисов «Яндекса» и партнеров расскажет приложение «Пэй». С его помощью можно оплачивать товары офлайн цифровой дебетовой картой «Яндекс Пэй» платежной системы «Мир». Владельцы устройств на базе Android смогут включить оплату картой «Пэй» по NFC и платить за покупки в городе смартфоном — для этого достаточно приложить его к платежному терминалу. Любым смартфоном можно оплатить по QR-коду, отсканировав его в приложении «Яндекс Пэй».

«Пэй» поможет и с оплатой частями. Пользователи смогут сплитовать товары на срок до 24 месяцев, чтобы не откладывать важные покупки. Кроме того, в приложении будет доступно управление «Сейвами» — это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца и ежедневной выплатой процентов. Сейчас сервис запущен в режиме раннего доступа и появляется у пользователей постепенно.