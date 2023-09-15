Российские автомобилисты смогут узнать стоимость своей машины «Вконтакте»

«Вконтакте» и сервис «Сберавто» запустили мини-приложение «Оцени авто», которое позволяет жителям России получить онлайн-оценку рыночной стоимости машины. Сервис проведет оценку автомобиля, а пользователи из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти могут оставить заявку на продажу авто в соцсети. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ранее дистанционная оценка стоимости автомобиля в сервисе «Сберавто» была доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря запуску мини-приложения «Оцени авто» «Вконтакте» каждый житель России может узнать, по какой цене продать машину, — для этого не надо скачивать отдельное приложение или переходить на другой сайт.

Для онлайн-оценки стоимости автомобиля пользователю необходимо указать в мини-приложении свой регион, пробег машины, а также его госномер либо VIN. Предварительная стоимость авто формируется на основании аналитики предложений на популярных автомобильных сайтах по похожим моделям в регионе. После этого жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти могут подать заявку на выездной осмотр и продажу машины в любом удобном месте: у дома, на даче или на парковке у офиса. У автовладельцев из других регионов, например Псковской или Владимирской областей, есть возможность приехать на очную оценку автомобиля в Москву или Санкт-Петербург и продать его там. «Сберавто» принимает к выкупу легковые автомобили в исправном техническом состоянии, с левым расположением руля и пробегом не более 350 тысяч километров.

Илья Федорченко, генеральный директор «Сберавто»: «Концепция «Сберавто» подразумевает новый подход к покупке и продаже авто: мы стремимся превратить сложные процессы в дело нескольких кликов. Интеграция нашего сервиса оценки в мини-приложение популярнейшей социальной сети — логичное и изящное решение, которое позволяет сделать продажу автомобилей удобной и безопасной для пользователей».

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «Вконтакте»: «Обычно оценка автомобиля отнимает время и требует денежных затрат, а мини-приложение «Оцени авто» позволяет узнать стоимость машины всего за несколько минут прямо «Вконтакте». Кроме того, автовладельцы сами могут выбрать время и место в пределах Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов для осмотра автомобиля, а затем сразу же оформить сделку выкупа. Платформа VK Mini Apps предлагает бизнесу общаться со своими клиентами там, где пользователям это удобно».

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VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать сервисы и пользоваться ими внутри «Вконтакте». Ранее на платформе стало доступно мини-приложение «Авто кастомайзер», в котором пользователи получили возможность кастомизировать виртуальный автомобиль. В сервисе можно увидеть, как будет выглядеть машина с тем или иным дизайном, цветом кузова, покрышками, дисками в разном оформлении, спойлерами и обвесами. Автолюбители также могут участвовать в батлах и узнавать, в каком салоне можно реализовать свои идеи.

«Сберавто» — сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля онлайн. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Также он будет сопровождать сделку по продаже автомобиля — от предварительной оценки до финального осмотра и заключения договора.