«Одноклассники» запустили проект для пользователей с советами по съемке контента

«Одноклассники» опубликовали серию обучающих роликов, которые помогут любому пользователю быстро и легко научиться снимать контент, связанный с их хобби, а также красиво запечатлевать моменты повседневной жизни. «Фотосоветы» можно найти в сервисе «Увлечения» и в официальной группе соцсети «Все ОК!». Об этом CNews сообщили представители VK.

Аудитории «Одноклассников» доступны более 60 видеоуроков, помогающих посмотреть на обыденные вещи под новым углом, а также научиться приемам съемки красивых кадров на любой смартфон. Там есть советы о том, как красиво сфотографировать ужин и сервировку стола, любимое комнатное растение, домашнего питомца, рабочее место мастера, автомобиль или ребенка на детской площадке.

Инструкции записали популярные авторы «Одноклассников», которые делают контент об увлечениях: Рита Тим, Катерина Пискунова, Станислава Брусенская и др. Например, блогеры рассказывают простым языком про такой прием, как обрамление кадра, а также учат правильно выстраивать композицию и подбирать ракурсы.

Рекомендации авторов может повторить каждый пользователь вне зависимости от функционала смартфона, а затем поделиться результатами у себя в профиле в «Одноклассниках».

Наталия Радченкова, директор по маркетингу «Одноклассников»: «Иногда людям начинает казаться, что их жизнь монотонная, нет ярких событий и им совершенно нечем поделиться. С помощью этого проекта мы помогаем пользователям вдохновиться самыми простыми житейскими вещами, увидеть их по-новому, найти идеи для контента и освоить простые приемы съемки на смартфон, чтобы было легко запечатлеть момент. Короткие видеоуроки помогают научиться удачно отобразить любимое увлечение или тот образ, которым обычно хочется поделиться. Например, многие хотят красиво сфотографировать свое кулинарное произведение или путешествие. Однако может казаться, что для этого нужны какие-то специальные знания, а интересный контент получается только у профессионалов. На самом деле рецепт хорошего кадра гораздо проще — потребуется телефон и щепотка фантазии».