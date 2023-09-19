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«Мегафон» расширил покрытие на территории Чебоксар

«Мегафон» запустил дополнительные базовые станции в Северо-западном и Юго-западном районах города. Проведенные работы позволили расширить покрытие сети и повысить среднюю скорость интернет-соединения. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Развитие инфраструктуры в этих районах помогло снизить нагрузку с существующих телеком-объектов, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать тяжелые файлы за короткое время. По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных сейчас составляет порядка 10 Мбит/с, а максимальная — 100 Мбит/c. Этого достаточно, чтобы без задержек общаться с близкими по видеосвязи, использовать интернет для работы или учебы, смотреть фильмы на видеоплатформах.

На улице Лебедева, застроенной частными домами и многоэтажками, связисты установили оборудование в диапазоне LTE 1800. На бульваре Анатолия Миттова с его высотными зданиями был также использован диапазон LTE 2600. Данные технологии оптимально подходят для территории городов и обеспечивают большее распространение радиосигнала и высокие скорости загрузки.

«Одна из основных задач оператора — отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на ее рост. Для этого мы не только расширяем возможности действующего оборудования, но и вводим новые объекты связи. Увеличившийся спрос на мобильный интернет в Чебоксарах подтверждает статистика: за год горожане начали прокачивать ежемесячно на 22% больше данных», — сказал технический руководитель «Мегафона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

На столицу республики приходится 45% трафика всего региона. Только за месяц чебоксарцы суммарно скачивают из Сети порядка 2,8 тыс. ТБ — объем миллиона фильмов в HD-качестве.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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