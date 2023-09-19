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«Мегафон» ускорил интернет для жителей Уссурийска

В Уссурийске пользователи теперь могут быстрее передавать данные с помощью мобильного интернета. «Мегафон» выполнил в городе программу рефарминга за счет перевода существующих частот в стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Рефарминг позволил улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета. Пользователи могут более комфортно скачивать тяжелые файлы, смотреть без ограничений потоковое видео и звонить с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук.

Специалисты модернизировали в Уссурийске более 60 телеком-объектов, все они расположены в городской черте. Итогом модернизации сетей оператора стало расширение в городе зоны покрытия сети 4G, повышение скорости передачи данных и улучшение качества сигнала в том числе внутри помещений. В их числе школы, больницы и другие социально-культурные учреждения, сотрудники и посетители которых теперь также смогут использовать в своей работе интернет-технологии.

Уссурийск – второй по величине город Приморского края, здесь проживает около 180 тыс. человек. Это предпоследняя, перед Владивостоком, крупная железнодорожная станция Транссиба. Уссурийск также занимает второе место по объему пользовательского трафика среди других городов региона. На жителей и гостей города приходится более 20% потребления мобильного интернета в сети оператора в Приморском крае.

«Мы постоянно отслеживаем потребление мобильного трафика и нагрузку на нашу телеком-инфраструктуру. Уссурийск - крупный город с большим количеством наших пользователей, которые с каждым годом наращивают активность в интернете. Рефарминг позволяет в короткие сроки настроить сеть под потребности абонентов, подключенных к сети 4G», - сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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