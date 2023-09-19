Ветеринарная академия, клиники, ж/д станция: оператор «Летай» расширил сеть 4G

Оператор связи «Летай» улучшил покрытие сети 4G на социально значимых площадках. Только в августе 2023 г. оператор построил и модернизировал 25 базовых станций (БС) в 22 населенных пунктах республики. Работы затронули медучреждения, вуз, транспортно-пересадочный узел и другие локации. Об этом CNews сообщили представители компании «Таттелеком».

Так, в Казани благодаря обновлению БС скорость передачи данных увеличилась на территории Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, которая в этом году отмечает 150-летие, и на железнодорожной станции Компрессорный. Кроме того, мобильная связь стала качественнее, а интернет быстрее для пациентов и посетителей РКБ и ДРКБ, крупнейших медицинских учреждений Татарстана.

В Набережных Челнах модернизировали базовую станцию для жильцов 65-го комплекса, в инфраструктуру которого входят школа, два детских сада, торговые центры, спортивная площадка с футбольным кортом и баскетбольным полем. Сейчас в автограде обновляются еще пять телеком-площадок. Благодаря оптимизации сети LTE в южном городе Татарстана – Лениногорске скорость связи для местных жителей увеличилась на 23%, а трафик вырос на 4,7%.

Работа над качественными характеристиками сети продолжается и в других районах республики. Так, высокоскоростной интернет впервые появился в населенных пунктах Вторая Бугульда и Третья Бугульда Заинского района, а в самом Заинске модернизирована станция в промышленной зоне. Теперь ускоренный интернет и быстрая связь доступны для сотрудников предприятий «Заинский сахар», «Заинская кондитерская фабрика», для городского автотранспортного предприятия и организации, добывающего песок и гравий. После увеличения емкости существующих БС скорость передачи данных выросла в 1,5-2 раза в селе Коргуза Верхнеуслонского района, в четырех населенных пунктах Азнакаевского района и пяти других поселениях республики.

Также «Летай» поддержал празднование Дня Республики Татарстан и города Казани. У Центра семьи «Казан» оператор установил передвижную базовую станцию и расширил емкость еще 16 телеком-точек по всему городу. В результате «Летай» зафиксировал 30 августа 2023 г. рост голосового трафика на 77%, а пакетного – на 51% по отношению к данным 2022 г.