МТС запустила сеть LTE еще в пяти селах Томской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении LTE-покрытия на территории Томской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители еще пяти населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь высокоскоростной мобильный интернет МТС доступен жителям сел Басандайка, Батурино, Октябрьское Томского района, села Вознесенка Шегарского района, а также райцентра Тегульдет.

Теперь еще порядка 12 тыс. жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«В сельской местности проживает более 30% жителей Томской области, при этом не все они пока имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны сервисы, которыми уже давно пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.