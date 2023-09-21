«Мегафон» модернизировал сеть на ЦКАД

«Мегафон» модернизировал сеть на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), протяженностью в 336,5 километра. Новое оборудование было установлено на пяти участках трассы, что позволило повысить на автодороге качество голосовых вызовов и скорость интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты «Мегафона» установили современные базовые станции, поддерживающие стандарты связи 2G и 4G, на пяти участках трассы: в районе 29-го, 47-го, 296-го, 324-го километров ЦКАД и возле пересечения трассы с Дмитровским шоссе.

Модернизация позволила повысить емкость сети, а также улучшить покрытие дороги мобильной связью и интернетом. Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц и позволяет абонентам выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с.

«Развитие телеком-инфраструктуры на ЦКАД — одна из важных задач для обеспечения безопасного и комфортного автомобильного движения. Эта трасса является основой сети скоростных автодорог Центрального федерального округа, а также частью международных транспортных коридоров. «Мегафон» уже обеспечивает ЦКАД стабильной голосовой связью, а также ведет активные работы по улучшению покрытия трассы сетью LTE», — сказал директор «Мегафона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В начале сентября 2023 г. «Мегафон» также обеспечил связью новый участок трассы М-12 от Москвы до Владимирской области. К концу 2023 г. скоростной интернет будет доступен на всем протяжении автодороги от столицы до Арзамаса.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.