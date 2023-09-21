«Яндекс браузер» переведет и озвучит любые YouTube-трансляции с пяти популярных европейских языков

Нейросетевой закадровый перевод трансляций в «Яндекс браузере» стал доступен для всех YouTube-каналов. Функция работает для стримов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. Презентации технологических новинок и игр, космические запуски, интервью со знаменитостями — все это пользователи теперь могут смотреть на русском не дожидаясь завершения прямого эфира. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее перевод трансляций в «Яндекс браузере» работал на некоторых YouTube-каналах, теперь технология доступна на всем видеохостинге. За год пользователи посмотрели более 20 тыс. часов видео в прямом эфире, а разработчики усовершенствовали технологию. Они улучшили качество перевода и модифицировали инфраструктуру. Благодаря этому пропускная способность видеокарт, которые обрабатывают трансляции на серверах «Яндекса», увеличилась в два раза, а число стримов, которые пользователи могут одновременно смотреть с переводом, — в 100 раз. Возможность справляться с высокой нагрузкой позволила открыть новую функцию «Браузера» для всех YouTube-каналов.

Перевод трансляций работает в режиме открытого бета-тестирования. Оценить его может любой пользователь «Яндекс браузера» на компьютере, смартфоне и планшете. Достаточно открыть на YouTube прямой эфир на одном из поддерживаемых языков — например, например, NASA Live — и нажать на кнопку «Перевести трансляцию».

Закадровый перевод трансляций — сложная технологическая задача. Для ее реализации потребовалось создать пять нейросетей.

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«Яндекс браузер» — браузер с функцией закадрового перевода видео с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского и китайского языков. В него интегрирована генеративная нейросеть нового поколения YandexGPT, которая кратко пересказывает русскоязычные статьи из интернета. «Браузер» защищает пользователей от угроз: предупреждает о подозрительных сайтах, проверяет скачанные файлы на вирусы, бережет от кражи пароли и данные банковских карт. Каждый месяц «Яндекс браузером» пользуется более 75 млн человек.