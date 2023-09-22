Четверти россиян не хватает на маркетплейсах чата для знакомств и общения

По результатам опроса, проведенного экспертами сервиса по управлению рекламой и аналитики на Wildberries Market Papa, большинство россиян признается, что им не хватает дополнительных опций и технологий на маркетплейсах. Так, чаще всего пользователи мечтают о внедрении чатов для знакомств и общения (24%). Почти столько же (23,8%) людей ждут подборок товаров, составленных экспертами, например, стилистами или дизайнерами интерьера. Каждый пятый ждет возможности заказывать на маркетплейсах алкоголь и сигареты, около 14% хотели бы получать готовые подборки идей для покупок. Также россияне мечтают иметь возможность оплачивать на привычной платформе коммунальные услуги (12%), искать работу (12%), выбирать недвижимость (9%). Об этом CNews сообщили представители Market Papa.

Опрошенные считают, что внедрение новых технологий поможет сделать онлайн-покупки удобнее. Например, почти треть хотела бы видеть на маркетплейсах робота-стилиста по подбору гардероба (32%), умный подбор подарков (25%), возможность автозаказа (18%), сокращение времени скроллинга (12%). Каждый пятый ожидает, что платформа могла бы предупреждать покупателя, если на продавца были жалобы, что появятся опции по контролю трат (17%) и родительский контроль (12%).

При этом россияне считают, что дополнительные возможности способен обеспечить искусственный интеллект. Опрошенные уверены, что его внедрение поможет оформлять заказы без вмешательства человека (34%), делать индивидуальный подбор товаров с учетом интересов покупателя (16%), сделает шопинг удобнее (16%) и безопаснее (15%). У некоторых опрошенных возникают опасения по поводу внедрения технологий. Они полагают, что могут повыситься траты при покупках (19%) и в целом онлайн-шоппинг может стать опаснее (10%).

Несмотря на опасения, большинство покупателей все же готовы доверить искусственному интеллекту выбор и оплату покупок из-за удобства (31%) и экономии времени (12%). Каждый пятый доверит ИИ-технологиям выбор, но перед оплатой проверит самостоятельно. Еще 18% готовы делегировать покупку одежды, обуви, мелких вещей. Тем не менее, у части россиян искусственный интеллект пока вызывает некоторое недоверие. Так 20% считает, что искусственный интеллект не может знать их потребности, а 16% не уверены в безопасности его использования.

«Новейшие технологии уже изменили сферу электронной коммерции. Нейросети используются в рекомендательных алгоритмах, для выявления мошеннической активности, в чат-ботах — и это только начало. Искусственный интеллект может сделать покупки удобнее и безопаснее. Селлерам маркетплейсов технологии позволяют продвигать свои товары без использования серых схем. Люди все чаще отдают предпочтение маркетплейсам, покупают здесь все необходимое — от продуктов питания до сложной бытовой техники и мебели. В ближайшее время можно ожидать, что технологии будут внедряться на маркетплейсах еще активнее. Еще один тренд будущего — это расширение функционала маркетплейсов, например, внедрение механик social ecom», – сказал Василий Бумагин, основатель сервиса Market Papa.

В соответствии с потребностями пользователей на маркетплейсах уже появляются новые технологии и сервисы, механики социальных медиа. Например, на платформе WB Guru публикуются обзоры, подборки, есть раздел «Клипы». Растут и необычные ниши, например, на Wildberries можно купить подарочные сертификаты, билеты на самолет, поезд, автобусы, фильмы, аудикниги и т.д. В дальнейшем количество таких категорий, скорее всего, будет только возрастать.

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Market Papa — сервис по аналитике и управлению рекламой на Wildberries. Сервис помогает анализировать конкурентов, рынок, управлять продажами, настраивать и оптимизировать внутреннюю рекламу на Wildberries Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний, программное обеспечение зарегистрировано и прошло сертификацию безопасности. В штат компании входит 82 сотрудника.