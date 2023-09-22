К началу учебного года «Мегафон» запустил скоростной интернет 4G в Клепке

Мобильный интернет 4G «Мегафона» на скорости до 27 Мбит/с стал доступен более чем 470 жителям Клепки Ольского района Магаданской области. Ранее абоненты компании могли пользоваться здесь только голосовыми вызовами и 3G мобильным интернетом, теперь сельчанам доступны все современные цифровые сервисы на скоростях сравнимых с городскими. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село Клепка расположено на берегу реки Ола, в 54 км к северо-востоку от Магадана, оно находится в самом южном районе области, который омывается Охотским морем. Прилегающее побережье представляет собой обширную территорию со сложным и многообразным рельефом, расположенную в двух суровых зонах Крайнего Севера.

«Мегафон» запустил на территории села сеть четвертого поколения, чтобы у абонентов оператора появилась возможность комфортно общаться в мессенджерах и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию Клепки, а сельчане могут пользоваться телеком-услугами как на улице, так и внутри помещений.

«В этом году особое внимание уделяем малым населенным пунктам в районах, где надежный мобильный интернет и стабильная голосовая связь важная составляющая комфортной жизни и деловой активности магаданцев. Это поможет реализовать растущие цифровые потребности сельчан», – отметил технический директор Магаданского отделения «Мегафона» Антон Сороко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.